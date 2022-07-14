Вячеслав Володин посетил ЛНР Фото: сайт Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин совершил рабочую поездку в Луганскую народную республику. Вместе с ним ЛНР посетили председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

«Мы этой встречи ждали более 30 лет. Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан», – приводятся слова спикера Госдумы на сайте нижней палаты парламента.

Как отметил Володин, в ЛНР живут россияне, которые принимали участие в голосовании на выборах в Госдуму, а поэтому депутатам надо работать со своими соотечественниками и избирателями, решая их проблемы. Он также поблагодарил жителей ЛНР за то, что «они никогда не предавали себя, свои веру, язык и культуру и хранили память предков и любовь к родной России».