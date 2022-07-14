Попова предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в России с появлением новых подвидов «Омикрона»

Попова предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в России Фото: Мария ЛЕНЦ

В России ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией с появлением новых подвидов штамма «Омикрон», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что эти подварианты не провоцируют более тяжелого течения болезни.

«С появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице, но новые подварианты не приводят к более тяжелому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», – сказала руководитель Роспотребнадзора на встрече с главой Нижегородской области Глебом Никитиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на на фоне роста числа случаев заболевания коронавируса и госпитализаций вследствие COVID-19 призвал правительства стран «применить проверенные меры, такие как маски и протоколы тестирования и лечения».