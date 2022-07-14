Путин подписал закон о прямом запрете оплаты товаров и услуг цифровыми финансовыми активами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно ему, в стране прямо запрещается оплата при помощи ЦФА товаров, услуг и работ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сообщается, что он разработан в целях повышения инвестиционной привлекательности использования цифровых прав бизнесом и предотвращения использования ЦФА в качестве средства платежа.

Закон вводит прямой запрет на передачу или прием ЦФА в качестве оплаты за товары, услуги и работы, кроме тех, которые предусмотрены федеральными законами. Оператору электронной платформы разрешено производить расчеты по сделкам, совершенным с ее использованием, но для этого он должен использовать номинальный счет, при этом бенефициарами по нему должны являться пользователи этой платформы.

Кроме того, Банк России имеет право устанавливать дополнительные требования к порядку осуществления расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы и касающимся перечисления денежных средств между бенефициарами.