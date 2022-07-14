Президент Шри-Ланки Раджапакса подал в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после того, как приземлился в аэропорту Сингапура.

Как передает телеканал NDTV, жители столицы Шри-Ланки – Коломбо – обрадовались отставке президента, в честь чего начали взрывать петарды. Спикер парламента Махинда Япе Абеивардене сообщил, что получил письмо с заявлением об отставке по электронной почте.

Напомним в минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих ворвалась в резиденцию премьера, а также в резиденцию президента Шри-Ланки, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда проникли участники массовых акций. Позже глава государства покинул остров, а временно исполняющим его обязанности стал премьер.

Как писал сайт Kp.ru, Раджапакса обещал объявить о своей отставке после того, как прилетит в Сингапур.