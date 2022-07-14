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Общество14 июля 2022 15:55

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на дачах

Также садовые участки теперь будет проще оформить в долевую собственность
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

Кроме этого, документом упрощается процедура передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. Он исключает необходимость получения согласия всех владельцев садовых или огородных участков, находящихся в границах товарищества, при принятии общим собранием его членов решения о такой передаче.

Ранее Госдума России приняла закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых участках.

Кроме этого, президент подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.

Также Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.