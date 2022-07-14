Москвичам пообещали «бархатный сезон» с 15 июля 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителей Москвы с 15 июля ожидает «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды будет почти одинаковой, рассказал научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воздуха понижается, но вода остается теплой», – передает слова синоптика «КП-Москва».

По словам Вильфанда, в Москве-реке в черте города температура воды прогрелась уже до 22-23 градусов. Примерно такая же температура – 22-24 градуса – вода в небольших прудах, водохранилищах и озерах. Метеоролог предупредил, что немного позже температура воды может понизиться, но незначительно.

Как писал сайт Kp.ru, с четверга, 14 июля, в Москву пришло похолодание. В пятницу столбики термометров поднимутся лишь до 22-24 градусов, в субботу – до 21-23 градусов, а в воскресенье – только до 20-21. Жара не вернется в город как минимум до среды, 20 июля.