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Экономика14 июля 2022 16:34

Путин подписал закон об индексации пенсий военных в России на 10% с 1 июня

Также документ устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, признанными негодными к ней по состоянию здоровья
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 10% с 1 июня пенсий военных пенсионеров.

Этим законом устанавливаются также особенности прохождения службы военнослужащими, признанными негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награжденными госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являющимися ветеранами боевых действий.

Военные, относящиеся к такой категории, смогут продолжить службу на отдельных воинских должностях. Как уточнял ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, при этом за ними закреплено право в любое время уволиться с военной службы по состоянию здоровья.

Кроме этого, Путин подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.

Также глава государства подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.