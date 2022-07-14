Дипломат Варганов заявил, что удар в Виннице был нанесен по объекту ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Старший советник постпредства России при ООН Евгений Варганов заявил украинскому коллеге на то, что удар по Дому офицеров в Виннице был нанесен, поскольку там располагались вооруженные силы Украины.

“Хотел бы ответить представителю Украины, обвинившему необоснованно Россию в развязывании военных действий. Дело в том, что представитель Украины, очевидно, забывает, что на протяжении всех восьми лет вооруженные силы его страны обстреливали мирных жителей на Донбассе и погибшие исчисляются тысячами", - уточнил в свою очередь Варганов

Напомним, сегодня, 14 июля, проходит очередное заседание в рамках политического форума высокого уровня по целям устойчивого развития. Представитель украинской делегации на этом мероприятии обвинил российских военных в ударе по Виннице.

Ранее Маргарита Симоньян сообщила, что ракетный удар по Виннице нанесен по центру размещения националистов в Доме Офицеров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.