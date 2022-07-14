Байден намерен добиваться «стратегического провала» российской спецоперации на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты намерены добиваться стратегического провала российской военной спецоперации на Украине, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.

«Российская спецоперация должна быть стратегическим провалом, а свободный мир должен поддержать решимость США помочь Украине защитить свою демократию», – сказал глава Белого дома.

Как отметил американской лидер, действия России на Украине «представляют собой вызов миру и стабильности». Он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и украинцев, «которые пострадали из-за насилия со стороны РФ».

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов заявлял, что рекордный рост числа беженцев в мире связан со специальной военной операцией России на Украине.

Как писал сайт kp.ru, в апреле Байден заявил главе ЮАР о необходимости единого ответа на спецоперацию России на Украине.