Правительство России прекратило сотрудничество с Северным Советом министров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России прекратило действие меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров в Санкт-Петербурге и Калининграде.

«Принято распоряжение Правительства РФ о прекращении действия меморандумов между правительством РФ и Северным Советом министров (ССМ), в состав которого входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, об учреждении информационных бюро ССМ в Санкт-Петербурге и Калининграде», – сказано на сайте кабинета министров.

Как объяснили в российском правительстве, решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия указанных государств в отношении России и введенные в ее отношении санкции. В сообщении уточняется, что решение кабмина РФ прекращает практическое взаимодействие с Северным Советом министров и реализацию проектов этой организации на территории России.

Северный Совет министров был создан после Хельсинского договора. Сотрудничество организации с Россией началось в 1995 году, пока в марте 2022 ССМ не приостановила его в связи с российской военной спецоперации на Украине.