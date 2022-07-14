США разрешили транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием и лекарствами Фото: REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило проводить транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

«Все транзакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, сельхозоборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств, текущих клинических испытаний и других медицинских исследований разрешены», – говорится на сайте Минфина США.

Разрешаются также транзакции, связанные с профилактикой, диагностикой или лечением коронавирусной инфекции. Кроме того, Минфин США вывел из-под санкций транзакции, которые связаны с бывшей дочерней компанией «Газпрома» – Gazprom Germania GmbH – и казахстанским подразделением «Альфа-банка».

Напомним, в конце марта Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США опубликовало новую генеральную лицензию, которая фактически вывела из-под возможных санкционных мер российские минеральные удобрения.

Сайт Kp.ru писал, какие ограничения против России Запад уже снял и от каких еще могут отказаться.