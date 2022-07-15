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В мире15 июля 2022 12:00

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь показал "подарок" США Евразии

Представитель МИД Китая напомнил о страданиях, которые США принесли Вьетнаму, Косово, Афганистану и Ираку
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь показал "подарок" США Евразии

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь показал "подарок" США Евразии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в соцсети Twitter о множестве жертв и страданий, которые принесли военные операции США во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке.

"Подарок Евразии от США", - подписал он свою публикацию.

Пост сопровождается фото с числом жертв американских атак.

Пост замглавы Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в Twitter

Пост замглавы Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в Twitter

Ранее МИД Китая обвинил США в затягивании конфликта на Украине для ослабления России. Вашингтон продолжает “подливать масла в огонь”, несмотря на призывы Европы и мирового сообщества прекратить боевые действия, считают в ведомстве.

Также ранее Китай обвинил эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР. Американский корабль был замечен рядом с архипелагом Сиша.

Кроме этого, В МИД Китая назвали США империей лжи. Также Чжао Лицзянь называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории, а также заявил, что это государства представляет наибольшую угрозу для мира и развития на планете.