Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь показал "подарок" США Евразии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь напомнил в соцсети Twitter о множестве жертв и страданий, которые принесли военные операции США во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке.

"Подарок Евразии от США", - подписал он свою публикацию.

Пост сопровождается фото с числом жертв американских атак.

Пост замглавы Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в Twitter

Ранее МИД Китая обвинил США в затягивании конфликта на Украине для ослабления России. Вашингтон продолжает “подливать масла в огонь”, несмотря на призывы Европы и мирового сообщества прекратить боевые действия, считают в ведомстве.

Также ранее Китай обвинил эсминец США во вторжении в территориальные воды КНР. Американский корабль был замечен рядом с архипелагом Сиша.

Кроме этого, В МИД Китая назвали США империей лжи. Также Чжао Лицзянь называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории, а также заявил, что это государства представляет наибольшую угрозу для мира и развития на планете.