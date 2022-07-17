Городская библиотека Дербента получит сто томов «полезных» книг от Сбера

Жители Дербента получили новое место для отдыха – в городе открылся фонтанный комплекс, которые превосходит многие имеющиеся в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Дербента получили новое место для отдыха – в городе открылся фонтанный комплекс, который превосходит многие имеющиеся в России.

Общая площадь композиции 4715 квадратных метров, а из основания бьет 2214 струй воды, они поднимаются на высоту до 30 метров. Такими строениями может похвастаться не каждый регион.

При строительстве фонтанного комплекса в ход шли самые современные технологии. Инженеры заверяют, что сделали не только фонтан, а два в одном: и место, где охладиться и центр культурного притяжения, ведь на территории объекта можно создавать уникальные светомузыкальные шоу и транслировать видеоролики на водный экран.

Комплекс выполнен в художественных традициях Дагестана из местного природного камня.

На торжественной церемонии открытия присутствовал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Строительство фонтана велось при финансовом участии крупнейшего банка страны. Посетив регион, глава Сбера обратил особое внимание на местную библиотеку.

Она возведена совсем недавно, и теперь из окон читального зала открывается отличный вид на новый фонтан. Жителей региона ждут в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте, реконструкцию которого теперь можно считать окончательно завершенной.

Герман Греф отметил, что чтение позволяет людям не только черпать новые знания, но и находить мотивацию, чтобы двигаться к своим целям.

Он подарил библиотеке дагестанского города сертификат на 100 томов библиотеки Сбера. Речь идет про уникальную подборку книг, которая формировалась несколько 12 лет.

В банке давно есть традиция: ежегодно Герман Греф рекомендует топ-менеджерам прочитать несколько книг, это издания о бизнесе, развитии внутреннего потенциала и самосовершенствовании. В 2021 году вышел сотый том библиотеки, ставший юбилейным. Он состоит из кратких представлений всех книг, вышедших ранее.

Теперь уникальная подборка книг для непрерывного образования будет доступна для прочтения в библиотеке Дербента.