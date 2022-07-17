Врач рассказала, как правильно выбрать солнцезащитные очки для ребенка Фото: Shutterstock

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Федорова заявила, что детские солнцезащитные очки должны быть литыми или пластиковыми, без острых краев, с фиксацией специальными устройствами за ушами или на голове.

"Очки покупаются по тем же принципам, что и для взрослых. Ни о каком стекле речи не идет, конечно, лучше чтобы это были поликарбонаты, то есть пластик. Нужно покупать очки в оптике, а не в переходах и ларьках", - рассказала она в беседе с "Газета.ru".

По словам специалиста, пренебрежение солнцезащитными очками влечет за собой проблемы с сетчаткой.

Ранее врач-офтальмолог Татьяна Елисеева объяснила, почему не стоит покупать дешевые очки без УФ-защиты. По словам медика, пластиковые очки неизвестного происхождения не защитят глаза от солнечного света должным образом, передает телеканал "360".

Кстати, при выборе солнцезащитных очков стоит обращать внимание на маркировку UV на заушнике. Если данного обозначения нет, то такая оптика не защитит человека от ультрафиолетовых лучей, рассказывает Life.ru.