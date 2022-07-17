Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля 2022

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля этого года, сообщает канцелярия турецкого президента.

«Президент Эрдоган примет участие в седьмой трехсторонней встрече на высшем уровне в Астанинском формате, которая будет президентом Ирана Раиси при участии президента России Владимира Путина. Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой на полях саммита», – говорится на сайте канцелярии главы Турции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путина и Эрдоган провели телефонный разговор. Президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности, о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на международные рынки.