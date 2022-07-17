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Политика17 июля 2022 15:46

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля 2022

Вместе они примут участие во встрече в Астанинском формате
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран

Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в ходе визита в Иран

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 18-19 июля этого года, сообщает канцелярия турецкого президента.

«Президент Эрдоган примет участие в седьмой трехсторонней встрече на высшем уровне в Астанинском формате, которая будет президентом Ирана Раиси при участии президента России Владимира Путина. Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой на полях саммита», – говорится на сайте канцелярии главы Турции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путина и Эрдоган провели телефонный разговор. Президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности, о мерах по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и об экспорте зерна на международные рынки.