WSJ: Абрамович намерен отсудить у Евросоюза миллион долларов из-за введенных против него санкций

Абрамович намерен отсудить у Евросоюза миллион долларов из-за введенных против него санкций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен добиться через суд выплаты более миллиона долларов от властей Евросоюза, рассказали осведомленные источники.

По информации газеты The Wall Street Journal, предприниматель хочет оспорить введение против него санкций. Бизнесмен хочет, чтобы сумму иска в миллион долларов Европейский совет перечислил в благотворительный фонд, который был создан Абрамовичем после продажи английского футбольного клуба «Челси», пишет издание.

Кроме того, сообщает газета, отмены санкций был намерен добиться другой российский миллиардер Алишер Усманов. В материалах указывалось, что санкции могут привести к банкротству трех его компаний, а это скажется на сотрудниках и членах их семей. Суд отклонил ходатайство предпринимателя, говорится в сообщении.

Как писал сайт Kp.ru, в мае этого года Абрамович обратился в Европейский суд юстиции в Люксембурге с иском против Совета ЕС из-за примененных против него санкций.