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Политика17 июля 2022 16:58

Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций

Для достижения желаемого результата может потребоваться много времени, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций

Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Санкции в отношении России не подействуют моментально, для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо стратегическое терпение, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», – написал глава европейской дипломатии в своем блоге на сайте Евросоюза.

Как считает Боррель, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.

Напомним, Евросоюз ввел уже шесть пакетов антироссийских санкций. Министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить ужесточение санкций в отношении России в понедельник, 18 июля.

Как писал сайт Kp.ru, в настоящее время страны сообщества выявляют сектора экономики РФ, которые могут быть затронуты санкциями. В седьмом пакете страны ЕС намерены предусмотреть в том числе предотвращение обхода антироссийских ограничений. По словам официальных лиц, знакомых с дискуссиями, золото является одной из возможных следующих целей санкций.