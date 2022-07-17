Боррель призвал европейцев дождаться эффекта антироссийских санкций Фото: REUTERS

Санкции в отношении России не подействуют моментально, для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо стратегическое терпение, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», – написал глава европейской дипломатии в своем блоге на сайте Евросоюза.

Как считает Боррель, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.

Напомним, Евросоюз ввел уже шесть пакетов антироссийских санкций. Министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить ужесточение санкций в отношении России в понедельник, 18 июля.

Как писал сайт Kp.ru, в настоящее время страны сообщества выявляют сектора экономики РФ, которые могут быть затронуты санкциями. В седьмом пакете страны ЕС намерены предусмотреть в том числе предотвращение обхода антироссийских ограничений. По словам официальных лиц, знакомых с дискуссиями, золото является одной из возможных следующих целей санкций.