Премьер Польши предупредил о скорых проблемах с углем в стране Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Жители Польши в ближайшее время столкнуться с проблемой доступности угля, предупредил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на встрече с жителями Щецинского района.

«Есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Такие проблемы есть и в других частях страны, где на угольных складах нет того желания к сотрудничеству, которое мы предполагали вначале», – сказал политик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выплате компенсаций компаниями, продающим уголь частным потребителям не дороже 996 злотых за тонну. По словам жителей Щецинского района, там есть только один работающий склад, предлагающий уголь по 2,9 тысячи злотых за тонну.

Как ранее писал сайт kp.ru, в апреле 2022 года президент Польши подписал закон, запрещающий поставки угля из России, а также предусматривающий возможность заморозки активов субъектов и лиц, поддерживающих РФ. Документ вводит эмбарго на поставки и транзит угля из России, Белоруссии и республик Донбасса.