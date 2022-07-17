В Бундестаге заявили о рисках третьей мировой войны из-за накачки Украины оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост поставок странами Запада вооружения Украине увеличивает риск перерастания конфликта в третью мировую войну, считает депутат Бундестага Севим Дагделен.

«Поставки на Украину все более тяжелого вооружения во все больших количествах, а также подготовка украинских военнослужащих повышают риск перерастания конфликта в третью мировую войну», – заявила парламентарий в интервью Global Times.

По ее словам, Европа не намерена воевать «до последнего украинца», поэтому две трети жителей Германии боятся такого сценария. Дагделен также отметила, что санкции против России ударили по странам Евросоюза, приблизив их «экономическому самоубийству». Как считает депутат, пришло время выработать принципы новой системы безопасности с учетом интересов России.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова американского лидера Джозефа Байдена, который заявил, что альтернативой жестким санкциям против РФ была бы третья мировая война. По словам главы МИД России, если она случится, будет ядерной и разрушительной.