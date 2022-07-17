Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире17 июля 2022 17:58

Вучич заявил, что Сербия не забудет трагедию в концлагере Ясеновац

Ранее Белград ввел особый режим для хорватских дипломатов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вучич заявил, что Сербия не забудет трагедию в концлагере Ясеновац

Вучич заявил, что Сербия не забудет трагедию в концлагере Ясеновац

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал отказ властей Хорватии в посещении мемориального комплекса бывшего концлагеря Ясеновац. Как заявил политик, сербский народ не забудет трагедию в этом концлагере.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», – написал президент в своем Twitter.

Вучич также прикрепил фотографию мемориала «Каменный цветок» на территории коцлагеря Ясеновац.

Как писал сайт kp.ru, хорватские власти запретили сербскому лидеру посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала ситуацию самым большим скандалом между двумя странами в новейшей истории.

Позже глава МВД Сербии Александр Вулин, что Белград ввел особый режим для хорватских дипломатов после решения Загреба запретить Вучичу посетить мемориальный комплекс Ясеновац.