Вучич заявил, что Сербия не забудет трагедию в концлагере Ясеновац Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал отказ властей Хорватии в посещении мемориального комплекса бывшего концлагеря Ясеновац. Как заявил политик, сербский народ не забудет трагедию в этом концлагере.

«Только ты делаешь свою работу! Сербский народ будет жить и никогда не забудет», – написал президент в своем Twitter.

Вучич также прикрепил фотографию мемориала «Каменный цветок» на территории коцлагеря Ясеновац.

Как писал сайт kp.ru, хорватские власти запретили сербскому лидеру посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала ситуацию самым большим скандалом между двумя странами в новейшей истории.

Позже глава МВД Сербии Александр Вулин, что Белград ввел особый режим для хорватских дипломатов после решения Загреба запретить Вучичу посетить мемориальный комплекс Ясеновац.