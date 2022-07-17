Сенатор Клишас посоветовал инициаторам антироссийских санкций в Евросоюзе подождать зимы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, призвавшего европейцев потерперть эффекта антироссийских санкций. Сенатор отметил, что пока можно просто подождать холодов.

«Боррель советует подождать эффекта от санкций против России. Ну что же, пусть ждут, а мы просто подождем зимы», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель написал, что санкции в отношении России не подействуют моментально, и для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо стратегическое терпение. По мнению дипломата, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.