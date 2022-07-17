Экс-советник Маргарет Тэтчер назвал позорными заявления Байдена о притеснении ирландцев Британией Фото: REUTERS

Советник бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер прокомментировал слова президента США Джо Байдена о притеснении Соединенным Королевством коренного населения Ирландии. Он назвал политика невежественным, а его заявления позорными.

«Позорные антибританские комментарии Джо Байдена. Напоминание о том, почему этот невежественный президент США – не друг Великобритании», – написал Гардинер в Twitter.

Напомним, Байден в ходе визита на Ближний Восток провел встречу с лидерами Палестины, во время которой рассказал о своем ирландском происхождении. Как заявил американский лидер, у ирландцев «длинная история с Великобританией и их отношением к ирландцам-католикам на протяжении 400 лет, которая мало отличается от истории палестинского народа».

Напомним, ранее Нил Гардинер назвал президентство Джо Байдена самым дилетантским в истории Соединенных Штатов. По его мнению, во время выступлений глава Белого дома выглядит все более отрешенным от реальности.