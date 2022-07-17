"Динамо" сыграло против ФК "Ростов" на своем поле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "ВТБ Арена" вечером в воскресенье, 17 июля, был сыгран матч 1 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Динамо" принимало на своем поле ФК "Ростов". Жесткий по сценарию поединок завершился вничью 1:1, сообщает "КП-Спорт".

Счет в этой игре был открыт на 16-й минуте встречи - с передачи Смолова отличился Грулев. Но ростовчане смогли отыграться. На 68-й минуте поединка после подачи Уткина со штрафного гол в ворота Антона Шунина забил Николай Комличенко. До конца встречи счет не изменился.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Жозе Моуриньо показал новые татуировки, "Арсенал" и "Рубин" выиграли первые матчи в Первой лиге, а вот "Локомотив" сыграл вничью с "Пари НН", упустив победу.