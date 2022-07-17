Адвокат журналистки Марины Овсянниковой сообщил о ее задержании Фото: соцсети

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова была задержана правоохранительными органами, рассказал ее адвокат Дмитрий Захватов.

«Ее задержали у себя дома. Пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с ее пикетом», – сообщил он в беседе с РИА Новости.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. На этой неделе журналистка устроила одиночный пикет в Москве.

Напомним, 14 марта 2022 Овсянникова ворвалась в прямой эфир программы «Время» и встала позади ведущей Екатерины Андреевой с плакатом, призывавшим остановить военную спецоперацию России на Украине. Тогда Следственный комитет организовал в ее отношении доследственную проверку.

Как писал сайт Kp.ru, Овсянникова попала в базу украинского сайта «Миротворец». На портале отмечается, что она принимала участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, «направленных на устранение санкционного давления на Россию».