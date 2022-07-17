Захарова отреагировала на призывы Борреля дождаться эффекта антироссийских санкций Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители стран Евросоюза сразу же почувствовали на себе эффект от санкций против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подождать эффекта от антироссийских ограничений.

«Так они уже дождались – Боррель даже этого не знает. Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе. Жители Азии, Африки и других отдаленных регионов односторонние нелегитимные рестрикции Вашингтона и Брюсселя против России тоже оценили по достоинству», – написала представитель российского МИД в своем Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Боррель написал, что санкции в отношении России не подействуют моментально, и для того, чтобы дождаться их эффекта, необходимо стратегическое терпение. По мнению дипломата, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.