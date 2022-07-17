Inews: Британия не может найти переводчиков для обучения украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Великобритании испытывает трудности с переводчиками для украинских военнослужащих, проходящих обучение в британской армии.

По информации издания Inews, ведомство всячески пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с солдатами Украины. Газета сделала такой вывод, увидев рекламу о поиске переводчиков, размещенной британским Минобороны в социальных сетях.

Как рассказал директор бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources Марк Хэрри, его компанию «попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат в Соединенном Королевстве». В конференции для соискателей вакансии переводчика приняли участие около 250 человек. Один из кандидатов при этом заявил, что тот, кто проводил собеседование постоянно говорил, что быть профессиональным переводчиком необязательно.

Как писал сайт Kp.ru, в начале июля первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины прибыла в Великобританию для прохождения обучения в рамках подготовки к ведению боевых действий.