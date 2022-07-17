Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно заключили брак Фото: REUTERS

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес поженились спустя год после сенсационного воссоединения, сообщает портал TMZ.

По данным издания, брак был заключен в субботу в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас.

Известно, что Аффлек и Лопес возобновили отношения в прошлом году после длительного расставания. По слухам, Лопес и Аффлек начали активно общаться весной прошлого года, когда Дженнифер еще встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Аффлек тогда как раз расстался со своей возлюбленной – «девушкой» Джеймса Бонда Аной де Армас. По словам инсайдеров, инициатива возродить отношения с Лопес принадлежала Аффлеку. Летом 2021 года Бен и Джен впервые вышли в свет как пара: они появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась новым подробностями своей помолвки с Беном Аффлеком. Певица рассказала, как именно возлюбленный сделал ей предложение. Оказывается, в этот момент Джей Ло лежала обнаженной в ванне с пеной. 52-летняя поп-дива опубликовала новый видеоролик на своем сайте On The JLo, в котором поведала, как Бен снова, уже во второй раз, попросил ее выйти за него замуж.