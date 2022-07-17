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Спорт17 июля 2022 20:24

Песков заявил, что идея приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене не будет поддержана

Депутат Терюшков выразил мнение, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны должна быть приравнена к акту государственной измены
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Песков заявил, что идея приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене не будет поддержана

Песков заявил, что идея приравнять смену спортивного гражданства к государственной измене не будет поддержана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков скептически оценил инициативу приравнять смену спортивного гражданства спортсменами российских сборных к акту государственной измены.

"Полагаю, что эта идея не найдет поддержки", - сказал представитель Кремля ТАСС.

Напомним, депутат Госдумы РФ Роман Терюшков выразил мнение, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной страны должна быть приравнена к акту государственной измены. По его словам, в период с 2012 по 2022 год 93 россиянина сменили спортивное гражданство, рассказывает "КП-Спорт".

Терюшков до этого также назвал предательством смену гражданства российскими спортсменами и киберспортсменами в нынешней ситуации, когда на Россию многие накладывают санкции на фоне военной спецоперации на Украине.

"Если ты захотел сменить, пожалуйста, меняй, но в Россию больше не приезжай. Ты должен отстаивать честь страны", - заявлял он.