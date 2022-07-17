Все кандидаты на пост премьер-министра Британии отказались брать на работу Джонсона Фото: REUTERS

Никто из кандидатов в премьер-министры Великобритании не высказался о готовности предложить подавшему в отставку Борису Джонсону место в кабинете министров.

"Если бы Борис Джонсон захотел дальше служить, кто из вас был бы рад видеть его в своем кабинете (министров)?" - спросила ведущая телеканала ITV всех участников.

В ответ ни один из кандидатов не поднял руку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.

"Ушел и ушел", - заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.