Зеленский заявил, что Киев никогда не воспримет решение Канады вернуть турбину для «Северного потока» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не воспримет решение Канады о передачи Германии турбины Siemens для "Северного потока".

"Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.<...> Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима", - сказал он в видеообращении. Его слова приводит ТАСС.

Украинский лидер также выразил мнение, что это может быть не первое нарушение режима антироссийских санкций.

Как писал сайт KP.ru, президент Украины Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока". Он выразил уверенность, что Канаде не стоило принимать такое решение.

Ранее сообщалось, что обе нитки российского трубопровода "Северный поток" будут временно остановлены с целью плановой профилактики. График и план работ были заранее согласованы с партнерами Nord Stream AG по транзиту голубого топлива выше и ниже по потоку. Тем временем в Германии растут опасения, что Москва может окончательно отключить трубопровод.