Лавров: предоставление Украине и Молдавии статуса "вечного кандидата" в ЕС является частью геополитического гамбита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса "вечного кандидата" в ЕС является частью геополитического гамбита против России.

"Часть геополитического гамбита против России — предоставление Украине и Молдавии (которой, судя по всему, тоже уготована незавидная участь) статуса страны — вечного кандидата в ЕС", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Лавров также отметил, что Украине, Молдавии и другим странам, которых сегодня "обхаживает" ЕС, "суждено быть статистами в играх Запада".

Напомним, 23 июня, саммит Евросоюза согласовал статус кандидатов на вступление для Украины и Молдавии. Также лидеры Европейского союза сообщил о готовности предоставить статус кандидата Грузии, однако только после выполнения страной некоторых условий.

Как писал сайт kp.ru, на этом фоне спикер парламента Молдавии заявил, что Кишинев поддержит антироссийские санкции Евросоюза. Гросу также отметил, что Кишинёв хочет иметь хорошие отношения с Москвой, и хочет торговать с ней, однако только на условиях взаимного уважения.