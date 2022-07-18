Лавров сообщил, что союзные силы уверенно решают задачи в рамках спецоперации на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

"Сегодня Вооруженные силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции, добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.