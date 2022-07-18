Лавров заявил, что у США нет доказательств о "мирном характере" биолабораторий на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у США нет доказательств о "мирном характере" биолабораторий на Украине.

"Документы предъявлены нами Вашингтону и Совету Безопасности ООН. Начата процедура получения разъяснений в соответствии с КБТО. Вопреки фактам американская администрация пытается оправдываться, заявляя, что все биологические исследования на Украине носили исключительно мирный, гражданский характер. Доказательств - никаких", - написал он в своей статье под названием "Об инсценировках как методе политики Запада" для издания "Известия".

Лавров отметил, что доказательства РОссии однозначно указывают на прямые нарушения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Как писал сайт KP.ru, биологические лаборатории на Украине есть. Их около 30 штук. Это данные начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны Игоря Кириллова. И в этих лабораториях велись разработки под руководством США.

Более того, с началом спецоперации, Киев пытался в срочном порядке убрать все следы этих разработок. Как заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков, "вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США".

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