Спасатели нашли тела всех восьми погибших на месте крушения украинского транспортника Ан-12 в Греции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На месте крушения украинского самолета Ан-12 в Греции найдены тела всех восьми членов экипажа.

"Операция по извлечению восьми тел из района крушения самолета "Антонов" завершена. Идет их передача в больницу Комотини", - говорится в сообщении греческого общественного телевидения ERT.

Отмечается, что после судебно-медицинской экспертизы тела погибших передадут представителям Украины в Греции.

Напомним, 17 июля появилась информация, что украинский грузовой самолет «Антонов» разбился на севере Греции. По данным греческого телевидения ERT, судно могло перевозить 12 тонн опасного груза. В настоящий момент власти Греции отвели пожарных и журналистов на 1 км от места крушения, сообщили в штабе противопожарной службы.

Позже глава министерства обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил, что на борту упавшего в Греции украинского Ан-12 находилась оборонная продукция страны.

Как ранее писал сайт KP.ru, в мае на юго-востоке Франции разбился туристический самолет, по меньшей мере пять человек погибли при крушении воздушного судна. Как сообщал телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы).