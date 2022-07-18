Fox3 Now: два самолета столкнулись в аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два самолета столкнулись в аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе (штат Невада), есть жертвы, сообщил телеканал Fox3 Now.

По его данным, в департаменте авиации округа Кларк заявили о множестве погибших, однако конкретных данных по этому поводу не приводится. В то же время в полиции сообщили, что пока "не могут подтвердить" информацию о каких-либо погибших.

Известно, что в расследовании происшествия участвуют Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное авиационное управление США.

Накануне украинский грузовой самолет «Антонов» разбился на севере Греции.

Как ранее писал сайт KP.ru, в мае на юго-востоке Франции разбился туристический самолет, по меньшей мере пять человек погибли при крушении воздушного судна. Как сообщал телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в департаменте Изер (регион Овернь - Рона-Альпы).

Ранее сообщалось, что американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул 14 июля в Румынии. Инцидент произошел недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где он использовался военными из США в целях тренировки. Уточнялось, что беспилотник разбился примерно в 14.00 в нескольких километрах от авиабазы Кампиа Турзи, где также находятся американские солдаты.