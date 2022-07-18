Сенатор Пушков заявил, что экс-премьер Британии Блэр "вдруг прозрел" и признал конец господства Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков назвал экс-премьера Великобритании Тони Блэра инициатором агрессии против Ирака и Ливии, который "вдруг прозрел".

"Инициатор агрессии против Ирака и Ливии, горячий сторонник поддержки джихадистов в Сирии, долго призывавший всеми неправдами навязывать миру "глобальный либеральный порядок", вдруг прозрел и признал: "Эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу", — написал он в своем Telegram-канале.

Британский политик, по сути, не сказал ничего нового, чего не говорили бы на Западе и до него, отметил Пушков.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил о конце эры доминирования Запада. Бывший британский премьер связал изменения в мире с ситуацией на Украине, а также ростом влиятельности Китая, как "второй мировой державы".

Ранее президент России обвинил США и западные государства в проведении политики грабительского колониализма и заявил об окончании однополярной эпохи. При этом Путин подчеркнул, что в настоящее время в мире есть другие центры развития, прежде всего - в Китае, с которым РФ интересно и выгодно сотрудничать. Такое заявление вызвало положительную оценку у читателей китайского издания "Гуаньча".

До этого Дмитрий Медведев заявил, что однополярному миру пришел конец и США больше не хозяева планеты. Так зампредседателя Совбеза России оценил действия запада в отношении РФ.