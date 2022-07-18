Сенатор Пушков заявил, что глава МИД Британии Трасс делает себе пиар на имени Владимира Путина Фото: REUTERS

Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД Британии Лиз Трасс пытается набрать себе баллов перед выборами лидера консерваторов и премьера страны, говоря о вероятной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны. Как она это делала, когда приехала в Москву читать нам нотации и выдвигать угрозы. Больше за этим заявлением нет ровным счетом ничего", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20, если станет премьер-министром. Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Министр также пообещала снижать налоги "с первого дня" премьерства.

На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса Британии Лиз Трасс, которая предпочитает серьезной дипломатии прогулки на танках и заявляет о решимости "нанести поражение" России, ответим просто – пусть попробует, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".