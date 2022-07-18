Россия оказалась на 13 месте по доступности бензина в Европе Фото: Олег УКЛАДОВ

Россия заняла 13-ое место в рейтинге европейских стран по доступности бензина. На среднемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1057 литров бензина.

Как следует из результатов исследования РИА Новости, список возглавил Люксембург с большим отрывом — при средней стоимости 95-го бензина 120,8 рублей за литр житель страны может позволить себе купить более 2 тыс. литров топлива.

На втором месте оказалась Великобритания — среднестатистический британец может купить 1459 литров по цене 143,7 рублей за литр.

Как ранее рассказывал аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов назвал фактор, который может спровоцировать рост цен на бензин. Цены будут зависеть от объема экспорта.

Кстати, стоит отметить, что с начала 2009 года цена бензина марки АИ -95 прибавляет 8-9% ежегодно. И если на начало года литр бензина стоил 49,50 руб., то к концу года цена может подняться до отметки в 54 руб.

Тем временем, цены на топливо растут по всему миру. Жалобы прилетают из Германии, испании, Америки. А в Латинской Америке даже прошли массовые протесты, вызванные скачком цен на энергоносители