Юрист рассказал, как наказать курящих соседей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала заявил, что можно привлечь как свидетелей других соседей, чтобы они подтвердили факт попадания табачного дыма в жилое помещение.

“Они также могут подтвердить, что в квартире страдающего от табачного дыма имеется стойкий характерный запах и исходит он от курящего жильца соседней квартиры”, - пояснил он в беседе с "Праймом".

По словам специалиста, если к таким показаниям приложить материалы фотофиксации и протокол визита участкового, который зафиксирует факт запаха табачного дыма, можно подавать в суд.

Напомним, самым основным законом, регулирующим вопросы курения в общественных местах является Федеральный закон № 15 от 2013 года "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Именно он установил, что нельзя курить в помещениях общего пользования и лифтах". За несоблюдение норм данного Закона установлена ответственность, согласно ст. 6.24 КоАП РФ, причем нарушившего требования Закона могут оштрафовать от 500 до 3 000 рублей. Что делать, когда соседи курят и не поддаются на разумные уговоры? Как бороться с курящими соседями? На эти и другие вопросы читайте в материале сайта KP.ru