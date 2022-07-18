РИА Новости: российские силовики нашли в Херсоне схрон ВСУ с ПЗРК «Игла» Фото: Александр КОЦ

Два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) "Игла", гранатомет, взрывчатку с детонаторами, гранаты и автоматы Калашникова обнаружены в Херсоне в оборудованном украинскими диверсантами схроне.

"В ходе общения с жителями Херсона была получена информация о том, что в районе строящейся АЗС на Ольховой улице были замечены три неизвестных, которые осуществляли осмотр строений станции. <...> В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК", - рассказал РИА Новости сотрудник источник в российском силовом ведомстве.

Отмечается, что оба ПЗРК "Игла" были без пусковых устройств, номера серии и партии не читаются.

До этого в Херсонской области был задержан гражданин Украины, организовавший в лесу схрон стрелкового оружия для диверсий. Согласно полученной информации, оружие должна была использовать диверсионно-разведывательная группа, его также распространяли среди местного населения.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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