Что произошло в ночь на 18 июля

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры RaHDit выявили граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. Отмечается, что документы касаются 2,5 тысячи человек.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой от занимаемой должности. Другим указом Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранен по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Сам Зеленский объяснил его увольнение многочисленными фактами госизмены в ведомстве.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пекин не намерен пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта, отметив, что Китай не собирается "подливать масло в огонь" и будет "упорно содействовать продвижению мирных переговоров".

Канада 17 июля 2022 года отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германии, пишут российские СМИ со ссылкой на источники. Отмечается, что в России турбина должна прибыть к 24 июля 2022 года, ее доставят на пароме и по суше через Хельсинки.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила готовность встретиться с президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20, если станет премьер-министром. Сенатор Алексей Пушков в свою очередь указал на бессмысленность этой возможной встречи.

Министр иностранных дел России Сергея Лаврова написал статью под названием "Об инсценировках как методе политики Запада". Собрали ряд важных заявлений:

- Вооруженные силы РФ и силы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции на Украине;

- Натовские наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями украинских военных "на земле;

- Предоставление Украине статуса "вечного кандидата в ЕС" является частью геополитического гамбита против России;

- США пытаются оправдаться, утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, однако доказательств этому до сих пор нет;

- Проигрывая на поле боя, Киев устраивает инсценировки "на крови" для демонизации России в глазах мировой общественности.