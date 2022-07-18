Вирусолог Альтштейн уверен, что оспа обезьян не распространится так широко, как коронавирус

Вирус оспы обезьян при передаче от человека к человеку ослабевает Фото: REUTERS

Оспа обезьян не получит такого широкого распространения по всему миру, как коронавирус. Об этом заявил в интервью радио Sputnik российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Широкое распространение этого вируса на десятки тысяч, сотни тысяч и тем более миллионы людей нам не грозит", - подчеркнул специалист.

По его словам, заболевание при передаче от человека к человеку теряет свою силу. Максимальная длина такой цепочки составляет 10 человек, при этом последний не сможет заразить кого-либо другого.

Кроме того, COVID-19 передается воздушно-капельным путем, в то время как оспой обезьян можно заразиться только при близком контакте с инфицированным, добавил вирусолог.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля 2022 года.

В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы. Болезнь протекает в легкой форме. Пациент изолирован и проходит лечение под наблюдением врачей.