Число закрытых предприятий в России в марте-июне 2022 выросло на 17,5%

Количество закрытых предприятий в России увеличилось на 17,5% Фото: Артем КИЛЬКИН

В России на фоне санкций Запада увеличилось количество закрытых компаний, следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, с марта по июнь 2022 года закрылись 113,5 тысячи предприятий, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. - 69,2% относительно числа закрытых", - говорится в исследовании.

При этом каждые две из трех компаний закрывались по решению налоговых органов. На такие случаи приходится 68,7% от всех закрытий бизнеса.

16,7% случаев пришлось на "брошенный бизнес" (собственники не сдавали отчетность в течение года), 14,5% - на ликвидацию собственниками, 1,4% - на реорганизацию.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что власти страны предпринимают все меры, для того, чтобы доходы из РФ не пополняли казну недружественных государств. По его словам, эти меры принимаются в интересах граждан страны и российского бизнеса.