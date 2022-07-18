Шойгу дал указание приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время инспекции группировки «Восток», которая выполняет задачи на Украине, назвал приоритетным уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские Вооруженные силы наносят удары по мирным жителям, а также полям пшеницы и хранилищам с зерном. Об этом говорится в заявлении российского военного ведомства

«Сергей Шойгу … дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса», - заявили в Министерстве обороны.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 июля, Шойгу проинспектировал группировку российских войск «Восток», которая выполняет боевые задачи на Украине. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, в ходе мероприятия командующий группировкой генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности».