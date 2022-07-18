Еще один наемник из Британии попал в плен в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Еще один британец попал в плен на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Как передает корпорация BBC, речь идет о Джоне Хардинге, которому более 50 лет, а родом он из английского города Сандерленд.

По данным издания, англичанин, который ранее сообщал своим друзьям, что он воюет в составе Национальной гвардии Украины, сдался в плен в мае этого года на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что обеспокоены его задержанием.

Как отмечается в публикации, Хардинг был в Донбассе с 2018 года и сообщал, что поехал туда в надежде применить свои навыки санинструктора на практике. Отмечается, что Хардинг оказался на Украине примерно в то же время, что и его соотечественники Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые также попали в плен на территории Донбасса.

Напомним, 1 июля двум британским наемникам Дилану Хилли и Эндрю Хиллу были предъявлены обвинения в суде. Им инкриминируются те же статьи, что и троим ранее осужденным наемникам из Великобритании Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, а также Марокко Саадуну Брагиму, которым в начале июня Верховный суд ДНР вынес приговор этим трем иностранным наемникам. В суде наемники частично признали вину. Все трое были приговорены к высшей мере наказания - смертной казни.