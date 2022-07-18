Минобороны РФ впервые публично объявило имя командующего группы войск "Восток" на Украине

Минобороны раскрыло имя командующего восточной группировки войск на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России впервые публично огласило имя командующего российской группировки войск "Восток" на Украине. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Ведомство сообщило, что Мурадов доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу об обстановке в зоне действий группы "Восток".

Напомним, Рустам Мурадов занимал должность заместителя командующего войсками Южного военного округа. Кроме того, с ноября 2020 по сентябрь 2021 года генерал-лейтенант руководил российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минобороны России сообщило о создании фонда "Защита" для поддержки участников спецоперации на Украине. Россияне, желающие поддержать участников специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, теперь могут сделать это через указанный фонд.