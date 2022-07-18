Кадыров заявил о необходимости размещения базы ПВО в горах Чечни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения системы противовоздушной обороны (ПВО) в горах Чечни на месте танковой части в Шалинском районе.

Кадыров заявил, что в современных условиях стране необходимо иметь новые стратегические военные решения. По его словам, для этой цели «предстоит провести множество изменений». «В первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО», - написал глава Чечни в Telegram-канале, отметив, что базу можно будет разместить в Шалинском районе на месте танковой части.

Глава Чечни также заявил о формировании в Чеченской Республики нового полка специального назначения «Север-Ахмат», который войдет в составе войск Министерства обороны РФ. «В его состав вошли бойцы, впитавшие опыт боевых действий в Сирии и на Украине», - отметил он.