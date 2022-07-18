WSJ: Европа нарастила объемы импорта нефти из России по морю перед санкциями

Европа наращивает транспортировку нефти из России на фоне готовящихся санкций Фото: REUTERS

Владельцы нефтяных танкеров в Европе существенно нарастили объемы транспортировки нефти из России на фоне информации о будущем эмбарго, которое может вступить в силу уже в декабре 2022 года. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В качестве примера западные журналисты привели греческие компании. В мае-июне 2022 их танкеры заходили в российские порты 151 раз, в то время как год назад – только 89.

На фоне возросшего спроса повысилась стоимость транспортировки по морю. Например, данные услуги танкера типа "Афрамакс" обойдутся в среднем 40 тысяч долларов, в то время как в январе текущего года планка была в районе 10 тысяч долларов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты и их союзники обсуждают установление предельной цены на российскую нефть на уровне 40-60 долларов за баррель.

Напомним, министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что обсудила с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ возможность установления потолка цен на российскую нефть.