Захарова высмеяла слова главы МИД Британии о готовности «осадить» Лаврова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о готовности «осадить» главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», - написала официальный представитель МИД РФ в своем Telegram-канале.

Как заявила Захарова, попытка «дурно образованной женщины» в феврале текущего года «осадить» Лаврова в Москве закончилась позором для самой Трасс. По ее словам, тогда глава британского внешнеполитического ведомства «не понимала, о чем говорит», а также путала географические названия.

«Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашептывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого ее ляпа», - заявила Захарова, добавив, что во время состоявшегося тогда ланча «в отсутствие элементарных манер» своим видом Трасс смогла «превратить старинный особняк в затрапезный паб».

Напомним, днем ранее, 17 июля, Трасс, которая сейчас претендует на пост премьер-министра Великобритании, заявила о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», если ее изберут на пост главы кабмина, отметив, что она «готова осадить Сергея Лаврова».