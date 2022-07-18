Банки Нигерии обсуждают с Газпромбанком переход на расчеты в нацвалютах

Газпромбанк обсуждает с банками Нигерии переход к торговым расчетам в национальных валютах Фото: REUTERS

Газпромбанк ведет переговоры с нигерийскими банками о переходе к торговым расчетам в национальных валютах и присоединению финансовых организаций к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

"Несколько нигерийских банков уже участвуют в обсуждении, - уточнил дипломат. - И мы надеемся, что найдем способ для ведения торговли в нацвалютах".

По его словам, несколько сложнее обстоит дело с подключением финансовых организации Нигерии к Системе передачи финансовых сообщений, так как это "потребует определенных технологических решений".

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ пришли к выводу, что роль доллара в мировой финансовой системе в среднесрочной перспективе будет снижаться.

Напомним, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце июня сообщила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений присоединились уже 70 иностранных банков. По ее словам, многие партнеры опасаются вторичных санкций подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому Банк России не может раскрывать список этих организаций.